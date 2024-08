Plus Polch/Plaidt

Punktlose Aufsteiger spielen gegeneinander – Heimspiel für FC Plaidt II und Derby in Polch

Von Jan Müller

Der dritte Spieltag der Fußball-Kreisliga B 4 wird am Freitagabend in Polch eingeläutet, wenn die SG Maifeld-Elztal II den TuS Hausen empfängt. Zudem treffen am Sonntag auf dem Plaidter Pommerhof die beiden noch glücklosen Aufsteiger FC Plaidt II und SV Ruitsch-Kerben aufeinander.