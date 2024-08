Plus Kreis Neuwied

Nach zwei Pleiten zum Auftakt: SV Melsbach muss Zahl seiner Gegentore reduzieren

Von Daniel Korzilius

In der Fußball-Kreisliga B beginnt an diesem Wochenende der dritte Spieltag bereits am Freitag. Zum Auftakt erwartet der SV Windhagen die SG Thalhausen in der Staffel 3 zum Aufsteigerduell.