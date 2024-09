Plus Miesenheim

Miesenheim sehnt sich nach dem ersten Dreier – Hausen fährt nach Oberbieber

Von Jan Müller

i Die Hausener Abwehr muss stehen, wenn der TuS am Sonntag beim VfL Oberbieber antritt – denn mit 21 Toren in vier Spielen ist der Dritte aus Oberbieber momentan das treffsicherste Team der Kreisliga B 4. Foto: Jörg Niebergall

Das Wochenende in der Fußball-Kreisliga B 4 wird am Freitagabend mit drei Begegnungen eröffnet. Am Sonntagnachmittag sind in der Partie zwischen Oberbieber und Hausen zudem jede Menge Tore fast schon programmiert.