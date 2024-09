Plus Miesenheim

Miesenheim hofft auf eine Überraschung – Sportfreunde erwarten Tabellenführer Feldkirchen

Von Jan Müller

In der Fußball-Kreisliga B 4 steht am Wochenende wieder ein volles Programm auf der Tagesordnung. Ligaprimus Feldkirchen/Hüllenberg eröffnet den siebten Spieltag, der Großteil der Partien, darunter auch das Verfolgerduell zwischen dem VfL Oberbieber und der SG Neuwied, geht jedoch am Sonntag über die Bühne.