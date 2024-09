Plus Asbach Lautzert erinnert sich gern ans Asbach-Spiel – Rengsdorf erwartet Schlusslicht Von Daniel Korzilius In der Fußball-Kreisliga B 3 möchte der Aufsteiger SG Vettelschoß/St. Katharinen II zum Auftakt des achten Spieltages den Tabellenführer SSV Weyerbusch ärgern (Fr., 20.30 Uhr in St. Katharinen). Lesezeit: 1 Minute

Der TuS Asbach II empfängt den Tabellennachbarn SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II (So., 12 Uhr). Die Gäste erinnern sich nur allzu gerne an das jüngste Aufeinandertreffen zurück: Am letzten Spieltag der Vorsaison gewannen sie in Asbach nach einem 0:4-Rückstand noch mit 6:4 und sicherten sich dadurch den Klassenverbleib in der B-Klasse. Damit sich ...