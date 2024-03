Plus Region

Kreisliga B7: SG Aar-Einrich lässt im Titelkampf Federn – VfL Altendiez II verspielt im Kellerduell Sieg

Von Stefan Nink

Im Kampf um den Titel in der Kreisliga B7 ließ die SG Aar-Einrich am Burgschwalbacher Märchenwald Federn. Davon profitierte Primus SG Elbert, der durch den Rückzug des TuS Heistenbach kampflos drei Punkte einheimste. Im Tabellenkeller büßte der VfL Altendiez II spät zwei Zähler gegen den unmittelbaren Mitkonkurrent FSV Welterod ein. In der B6 gelang unterdessen Schlusslicht SG Nievern II ein Achtungserfolg.