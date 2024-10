Kreisliga B4: Miesenheim geht selbstbewusst ins Heimspiel – Hausen will Serie ausbauen

Einen starken Auftritt lieferten die Fußballer der Sportfreunde Miesenheim (in Rot, links Marius Mürtz, rechts Leonard Brohlburg) beim 5:2-Sieg in Heimbach-Weis – am Samstag geht's für den B-Ligisten zu Hause gegen den punktgleichen SV Melsbach weiter. Foto: Jörg Niebergall