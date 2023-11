Der VfL Oberlahr-Flammersfeld hat am 13. Spieltag der Kreisliga B 2 das direkte Duell gegen die SG Hammerland mit 3:0 gewonnen und sich dadurch aufgrund der besseren Tordifferenz die Herbstmeisterschaft gesichert. In Lauerstellung liegt der SSV Weyerbusch mit nur zwei Zählern Rückstand auf das Führungsduo. Im Tabellenkeller hat die SG Bitzen die „Rote Laterne“ an Vatanspor Hamm abgegeben.