Plus Kreis Altenkirchen

Kreisliga B1: Wissen ist als Vizemeister dem Aufstieg nah – Absteiger stehen fest

Von Günter Gerhardt

In der Kreisliga B1 sicherte sich die Zweitvertretung des VfB Wissen Tabellenplatz zwei und darf sich Hoffnungen auf den Aufstieg in die Kreisliga A machen. Klarheit herrscht nunmehr auch im Tabellenkeller, wo die Reserveteams aus Steineroth und Honigessen zwar sportlich noch über den Strich klettern können, durch die Abstiege ihrer ersten Garden aber zwangsweise Schlusslicht SG Hof in die C-Klasse folgen müssen.