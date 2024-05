Plus Kreis Altenkirchen Kreisliga B1: Wissen II marschiert mit zweistelligem Erfolg in die A-Klasse Von Jens Kötting i Nicht das einzige Mal, dass die Spieler des VfB Wissen II am Sonntagnachmittag feiern durften. Mit 14:0 fertigte die Rheinlandliga-Reserve bemitleidenswerte Steinerother ab. Foto: balu In der Kreisliga B1 hat sich die Rheinlandliga-Reserve des VfB Wissen eines der Zusatz-Tickets für die A-Klasse gesichert, die neben den Meistern auch einigen Zweitplatzierten sämtlicher B-Klassen den Aufstieg bescheren. Lesezeit: 2 Minuten

SG Weitefeld II – SG Alpenrod II 1:1 (0:0). Beide Teams zeigten einen lauen Sommerkick ohne große Höhepunkte. „Das war eine verdiente Punkteteilung in einem ausgeglichenen Spiel“, so Weitefelds Trainer Peter Walec. Die Alpenroder gingen in der 52. Minute durch einen Treffer von Michael Dörner in Führung, doch Lukas Schmidt ...