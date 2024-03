Plus Kreis Altenkirchen Kreisliga B1: Mittelhof muss sich Sieg gegen Schlusslicht hart erkämpfen – Hattert überwindet seinen „Hartplatz-Blues“ Von Jens Kötting i Nach frühem Rückstand durch ein Eigentor drehte die SG Atzelgift richtig auf und entschied ihr Heimspiel gegen Weitefeld II (in Rot) noch klar für sich. Hier zu sehen ist das Kopfballtor zum 2:1 durch Kevin Kostka (im grünen Trikot, 2. von rechts). Foto: Martin Müller In der Kreisliga B1 landete der VfB Wissen II einen Kantersieg, den man eher von Tabellenführer Mittelhof erwartet hätte. Von den Top-Fünf gab sich diesmal niemand eine Blöße. Lesezeit: 3 Minuten

SG Gebhardshainer Land Steineroth II – SSV Hattert 0:3 (0:1). Nach dem Auswärtssieg auf dem Hartplatz in Fensdorf bleiben die Hatterter weiter oben dran. „Wir haben unseren Hartplatz-Blues beendet und die ersten Punkte auf der Asche geholt“, so SSV-Trainer Björn Schäfer anschließend. In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene ...