Plus Kreis Altenkirchen

Kreisliga B1: Mittelhof kann im Spitzenspiel in Atzelgift Meister werden

Von Jens Kötting

Wenn es in der Kreisliga B1 am kommenden Sonntag Zum Spitzenspiel kommt, ist noch etwas Dampf im Kessel, da die SG Atzelgift mit einem Kantersieg die Meisterfeier des ebenfalls siegreichen Tabellenführers SG Mittelhof vertagt hat. Apropos vertagt: Das gilt auch für die das Alsdorfer Heimspiel gegen Weitefeld II, das erst am Dienstag zur Austragung kommt.