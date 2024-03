Plus Kreis Altenkirchen

Kreisliga B1: Bably dreht das Topspiel gegen seinen neuen Klub – Gehaltener Elfer dient Honigsessen II als Initialzündung

Von Désirée Rumpel

i Der laue Sommerkick, den sich die SG Alsdorf (in schwarz) und der TuS Bad Marienberg (in Rot) lieferten, hatte keinen Sieger verdient gehabt – fand aber rechts spät trotzdem einen. Foto: Regina Brühl

Lesezeit: 2 Minuten

In der B1 hatte Tabellenführer SG Mittelhof an diesem Wochenende spielfrei und sah, wie die SG Atzelgift in der Nachspielzeit gegen den VfB Wissen II den Sieg herschenkte und es damit versäumte, vorerst bis auf drei Punkte an den Primus heranzurücken. Im Abstiegskampf konnten die Reserveteams der SG Alpenrod und der SG Honigessen die „Sechs-Punkte-Spiele“ gegen die direkte Konkurrenz für sich entscheiden.