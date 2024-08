Schiedsrichter Max Roth führt die Mannschaften der SG Werlau/Urbar (in Grün) und der SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach an. Nach den 90 Minuten stand in der Vorwoche ein überraschender 4:1-Sieg der Lauderter. Das Team von Uwe Erdle muss am Sonntag (12.30 Uhr) erneut auswärts ran – und zwar bei der SG Argenthal II. Werlau hat am Sonntag (15 Uhr) wieder ein Heimspiel, diesmal in Urbar und gegen die SG Ehrbachtal Ney. Foto: hjs-Foto