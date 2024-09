Dichtelbach

Kreisliga B Staffel 9: Rheinböllen II will nach 17 Gegentoren in zwei Spielen „Trendende“

Mit 0:9 gegen Dickenschied und 1:8 gegen Unzenberg gingen die letzten beiden Partien des TuS Rheinböllen II (Sechster, fünf Punkte) in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 in die Binsen. Das soll am Donnerstag um 19.30 Uhr in Dichtelbach gegen Schlusslicht SG Soonwald/Simmern (drei Punkte) besser werden. „17 Gegentore in zwei Spielen schmecken uns überhaupt nicht.