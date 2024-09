Soonwald/Simmerns Niklas Scheja (links) wurde am Sonntag von Christoph Pabst, Torwart der SG Niederburg II, elfmeterreif gefoult. Soonwald gewann 2:0, Scheja traf – genau wie am Donnerstag in Dichtelbach im vorgezogenen Spiel des sechsten Spieltags. Dank Scheja führte Soonwald mit 1:0 beim TuS Rheinböllen II, am Ende musste man aber beim 1:2 den Kürzeren ziehen. Am Sonntag (14.30 Uhr) spielt Soonwald in Buch. Foto: B&P Schmitt