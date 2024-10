Kreisliga B Staffel 9: Ehrbachtal siegt im Verfolgerduell gegen Biebertal

Mit zwei Toren hatte Ehrbachtals Daniel Reisenhofer (in Rot) einen großen Anteil am 4:1-Sieg in Ney im Verfolgerduell gegen die SG Biebertal mit Luca Zilles. Ehrbachtal ist mit 24 Zählern Dritter in der Kreisliga B Staffel 9 und punktgleich mit Weiler. Biebertal steht nun drei Punkte hinter dem Duo, ganz vorne hat Dickenschied weiter vier Punkte Vorsprung. Foto: hjs-Foto