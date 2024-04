Der SV Ulmen feiert den Aufstieg in die Kreisliga A: Das 0:0 in Nohn reichte dem souveränen Meister, um bereits am 24. Spieltag alles klar zu machen. Das Team von Trainer Mario Sungen feierte nach Spielende mit den Fans direkt vor Ort, danach ging die Meister-Party in Ulmen weiter. Foto: Holger Esper