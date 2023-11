Mit ihren jeweiligen 5:0-Siegen behaupteten Ulmen und Eifelhöhe am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 8 ihre Tabellenplätze eins und zwei. Am Ende des Tableaus feierte Lutzerather Höhe seinen zweiten Saisonsieg und gab die Rote Laterne an Auderath weiter.