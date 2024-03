Plus Cochem

Kreisliga B Staffel 8: Eifelhöhe ist vor dem Derby zum Start in Lutzerath gewarnt

Von Nico Balthasar

i Für den Letzten Auderath mit David Gornus (Nummer 2) und den Ersten Ulmen mit dem spielenden Co-Trainer und Torjäger Mike Schumacher (16 Treffer) geht es auswärts los, beide müssen auswärts auf Asche ran. Foto: Alfons Benz

Lesezeit: 3 Minuten

Den fünf COC-Teams der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 steht eine spannende restliche Runde bevor. Vor dem 17. Spieltag stehen Ulmen und Eifelhöhe an der Tabellenspitze, am anderen Ende des Tableaus kämpfen Vordereifel II, Lutzerath und Auderath gegen den Abstieg. Drei Absteiger wird es am Ende in der 15-köpfigen B Staffel 8 geben.