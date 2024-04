Plus Cochem

Kreisliga B Staffel 8: Der SV Ulmen kann sich am Sonntag für die Meisterparty rüsten

Von Nico Balthasar

Am Sonntag kann in der Fußball-Bundesliga Bayer 04 Leverkusen, in der Bezirksliga West der TuS Mosella Schweich – übrigens bei der SG Ellscheid – und in der Kreisliga B Staffel 8 der SV Fortuna Ulmen frühzeitig die Meisterschaft feiern. Ein Sieg beim Tabellendritten SV Nohn und die Ulmener sind nach dem 23. und achtletzten (!) Spieltag nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.