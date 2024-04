Peters gegen Peters: Fast sieht es so aus, als wenn die Gegner den Ball wie hier Luca Peters (in Rot) von Schlusslicht Vordereifel II vor dem SV Ulmen irgendwie verstecken müssen, um dem übermächtigen Tabellenführer um Julian Peters beizukommen. Mal abwarten, was sich der TuS Ahbach II am Samstag in Ulmen einfallen lässt. Vordereifels Reserve steht vor der wichtigen Partie beim Drittletzten Demerath. Foto: Alfons Benz