Kreisliga B Staffel 8: Bretz kocht nach Vordereifels 3:3 in Demerath – Ulmen bald Meister

Von Nico Balthasar

i Die SG Eifelhöhe um Leo Fischer (in Hellblau) ist zwar immer noch Tabellenzweiter der B Staffel 8, aber das 2:3 gegen Darscheid zu Hause war bereits die fünfte Niederlage im siebten Spiel nach der Winterpause. Foto: Alfons Benz

Gewohntes Bild am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8: Ulmen siegte wie so gut wie immer. Eifelhöhe verlor so gut wie immer – zumindest in diesem Jahr. Und im Keller punkteten weder Auderath noch Lutzerath oder Vordereifel II dreifach. Das Geschehen bei der Vordereifeler Reserve trieb deren Trainer die Zornesröte ins Gesicht.