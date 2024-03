Plus Cochem Kreisliga B Staffel 8: Auderath schöpft nach Derbysieg gegen Lutzerath neue Hoffnung Von Nico Balthasar i Die SG Auderath/Alflen konnte im Derby gegen die SSG Lutzerather Höhe auf Eric Schwarz (links) zurückgreifen – und Schwarz traf auch zum vorentscheidenden 2:0 nach 60 Minuten beim 3:0-Heimsieg. Foto: Alfons Benz Spitzenreiter Ulmen hat am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 wieder in die Erfolgsspur gefunden und einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Bei Verfolger Eifelhöhe setzte sich der Abwärtstrend hingegen fort, im Keller gewann Auderath das Eifelderby gegen Lutzerath und kann im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpfen. Lesezeit: 2 Minuten

SG Auderath/Alflen - SSG Lutzerather Höhe 3:0 (1:0). Dank des dritten Saisonsiegs konnte Auderath die Rote Laterne an Neunkirchen-Steinborn II weitergeben und verkürzt den Rückstand auf Lutzerath auf dem ersten Nichtabstiegsplatz auf vier Punkte. Beide Übungsleiter waren sich einig, dass der Sieg der Hausherren auch in der Höhe in Ordnung ...