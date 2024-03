Plus Cochem Kreisliga B Staffel 8: Auderath backt vor Derby gegen Lutzerath kleine Brötchen Von Nico Balthasar Für die Top-Teams Ulmen und Eifelhöhe gilt es am 19. Spieltag der Kreisliga B Staffel 8, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Im Abstiegskampf könnte das Eifelderby zwischen Auderath und Lutzerath Weichen für den weiteren Saisonverlauf stellen. Die Partien der COC-Teams im Überblick: Lesezeit: 2 Minuten

SG Auderath/Alflen - SSG Lutzerather Höhe (So., 14.30 Uhr). Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen ist Lutzerath so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Deshalb backt Auderaths Verantwortlicher Patrick Fischer vor dem Derby lieber kleine Brötchen: „Uns die Favoritenrolle zuzurechnen, wäre fehl am Platz.“ Er glaubt, dass die ...