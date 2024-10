Kreisliga B Staffel 14: Peterswald hat einen Tankstellen-Plan bei Sieg

Ab durch die Mitte Richtung Tabellenmittelfeld? Nils Henrichs und die Zeller Reserve wollen nach zwei Niederlagen in Folge gegen Mont Royal und Ellenz-Poltersdorf (hier links mit Niels Müller) wieder in die Erfolgsspur, am besten schon Auswärtsspiel bei der SG Baldenau. Foto: B&P Schmitt