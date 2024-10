Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 14: Hunsrückhöhe will Ellenz-Statistik brechen – Zwei Spitzenspiele

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 14 sind die ersten Vier unter sich. Das interessante aus hiesiger Sicht: Drei dieser vier Teams kommen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis beziehungsweise dem Kreis Cochem-Zell. Zweimal wird am Samstag um 17 Uhr gespielt, viermal am Sonntag um 14.30 Uhr.