Kreisliga B Staffel 12: Vordereifels Reserve mit Hilfe von oben zum Sieg – Auderath 2:2

Von Nico Balthasar

Mit einigen Comebackern auf dem dem Platz konnte die Vordereifeler Reserve am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 den ersten Saisonsieg einfahren und kletterte in der Tabelle auf den neunten Platz mit jetzt vier Punkten. Auderath hingegen schrammte knapp am zweiten Dreier in Serie vorbei, mit ebenfalls vier Punkten ist die SG nun Elfter.