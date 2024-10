Das COC-Derby zwischen der SG Vordereifel II (in Rot, von links mit dem zweifachen Torschützen Andreas Michels und Justin Reuter) und der SG Auderath/Alflen (mit Julian Siebert) war schnell entschieden. Schon zur Pause stand es 6:0 in Laubach für Vordereifel II, das war auch der Endstand. Vordereifel II zog in der Tabelle an Auderath vorbei und ist nun Zehnter. Auf die beiden Abstiegsplätze haben beide ein großes Polster (Vordereifel II neun, Auderath acht Zähler). Foto: Alfons Benz