Kreisliga B Staffel 12: Auderath steckt in einer schwierigen Phase, Tabellenführer kommt

Die SG Vordereifel II um Kapitän Jan Zimmer (in Rot) konnte sich die SG Auderath/Alflen um Adis Alic nicht vom Leib halten, am Samstag wird das gegen Spitzenreiter Vulkaneifel Üdersdorf ebenfalls ein sehr schweres Unterfangen. Vordereifel II ist am Sonntag in Daun zu Gast. Foto: Alfons Benz