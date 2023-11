Dank eines eher glücklichen 2:0-Sieges in Sohren ist die SG Hambuch Herbstmeister in der Fußball-Kreisliga B Staffel 11. Weil auch die Verfolger Hunsrückhöhe und Sargenroth am letzten Hinrundenspieltag Auswärtssiege einfuhren, trennt das Spitzentrio nur ein Pünktchen. Die Partie Ellenz-Poltersdorf gegen Dickenschied wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.