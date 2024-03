Kreisliga B Staffel 11: Kann sich das Führungsduo leicht absetzen? – Drei Nachholspiele

Drei Nachholspiele finden am Sonntag zum Jahresauftakt in der B Staffel 11 statt – mit dabei sind unter anderem der SSV Ellenz-Poltersdorf (blaues Trikot, mit Alexander Genrich) und die SG Sargenroth/Unzenberg/Mengerschied (am Ball Karim Ketouati, dahinter Maximilian Wolf). Der Zweite Sargenroth gastiert in Bad Bertrich beim Abstiegskandidaten SG Bremm II, der Sechste Ellenz empfängt den Tabellenführer SG Hambuch. Foto: B&P Schmitt