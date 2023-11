Das Rennen um die Herbstmeisterschaft ist vor dem 13. und finalen Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 völlig offen. Spitzenreiter Hambuch hat die besten Karten, muss in Sohren aber eine hohe Hürde überwinden. Auf den Verfolgerplätzen lauern Hunsrückhöhe (bei Bremm II) und Sargenroth (in Peterswald) auf einen Patzer.