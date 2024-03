Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 11: Buch siegt durch fünf Olbermann-Tore mit 6:1 bei Kirchberg III

Von Nico Balthasar

In den drei Nachholspielen zum Jahresauftakt der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 hat das Spitzenduo aus Hambuch und Sargenroth Auswärtssiege eingefahren. In Kirchberg schoss Buchs Luca Olbermann die Hausherren fast im Alleingang ab. Beim 6:1-Sieg der Bucher markierte Olbermann fünf Tore und hat nun 27 der 42 SG-Saisontreffer markiert. Mit weitem Abstand führt Olbermann die B-11-Torschützenliste an.