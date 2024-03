Kreisliga B Staffel 11: Bleibt Sargenroth an Hambuch dran? – Erster kompletter Spieltag

Ellenz-Poltersdorf (in Blau) verlor daheim vor der Winterpause 2:4 gegen den Vierten Dickenschied/Gemünden (mit Christian Forster) und danach im Nachholspiel vor einer Woche mit 1:3 gegen den Ersten Hambuch. Nun empfängt der Sechste am Sonntag (14.30 Uhr) in Poltersdorf den Zweiten Sargenroth. Wie gegen Hambuch kann SSV-Trainer Daniel Schneiß (rechts) nach seiner langen Verletzungspause wieder auf dem Feld mitwirken. Auf dem Feld wird auch Niclas Pleitz (links) am Sonntag stehen, der Spielertrainer der Dickenschied/Gemündener muss mit seiner SG zum Achten Strimmig. Foto: Sascha Berkele