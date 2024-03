Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 10: Weiler schüttelt Ehrbachtal etwas ab und steht mit Karbach II vorn

Von Nico Balthasar

i Wichtiger Sieg im Abstiegskampf für die SG Viertäler Oberwesel II (in Weiß): Das Team von Björn Laux gewann mit 1:0 beim Lokalrivalen SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II, bei dem Mo Sylla (rechts) nach 73 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog. Oberwesel II (nun Zwölfter und Drittletzter) verkürzte den Rückstand auf das rettende Ufer und Rang elf auf vier Punkte. Niederburg II steht als Achter im gesicherten Mittelfeld. Foto: #ckpicture

Am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 fackelten die Teams nicht lange. Insgesamt bekamen die Zuschauer acht Treffer in der Anfangsviertelstunde geboten. Weiler gewann das Spitzenspiel gegen Ehrbachtal hingegen dank dreier später Treffer und setzte sich an der Spitze mit Tabellenführer Karbach II auf vier Punkte ab.