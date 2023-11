Spitzenreiter SG Ehrbachtal Ney reicht im Spitzenspiel gegen Verfolger FC Karbach II am 13. und finalen Hinrunden-Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 schon ein Punkt zur Herbstmeisterschaft. Sechs Partien finden am Sonntag statt, eine bereits am Samstagabend – und zwar um 19 Uhr in Gondershausen.