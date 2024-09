Plus Simmern

Kreisliga B St. 9: Die Argenthaler Reserve setzt gegen Unzenberg dickes Ausrufezeichen

Von Nico Balthasar

i Und wieder schlägt es im Gehäuse der SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied ein: Nach einem indirekten Freistoß im Strafraum jagte Jannik Klockner (in Blau, links) den Ball durch die löchrige Unzenberger Mauer ins Netz. Es war das 3:0 für die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II. Am Ende gewann die Bezirksliga-Reserve mit 6:1 im Argenthaler Waldstadion und tauschte mit Unzenberg die Tabellenplätze. Argenthal II ist nun Tabellendritter, Unzenberg nach der ersten Saisonniederlage Vierter. Foto: #ckpicture

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 gewannen am Wochenende dreimal die gastgebenden Teams, in den anderen drei Partien gab es Unentschieden. Die Argenthaler Reserve überrascht weiter, das 6:1 gegen Unzenberg war ein dickes Ausrufezeichen. Spitzenreiter Dickenschied/Gemünden verließ den Platz das erste Mal nicht als Sieger.