Plus Cochem Kreisliga B St. 8: Ulmen kann vor Bayer Leverkusen Meister werden – Auderath 5:2 und 2:2 Von Michael Bongard i Vordereifel II mit Joshua Hoff (in Rot) und Auderath um Luca Prämassing lieferten sich ein enges Duell auf dem Laubacher Rasen, am Ende glichen die Gastgeber ganz spät noch zum 2:2 aus. Foto: Alfons Benz Fünf Spiele hat das Osterwochenende für die fünf COC-Teams in der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 bereitgehalten, eines von ihnen musste sogar doppelt ran und holte dabei wichtige vier Punkte. Lesezeit: 2 Minuten

Das Spiel an Ostermontag SG Auderath/Alflen - TuS Daun 5:2 (3:2). Mit dem Dreier an Ostermontag kletterte Auderath nach dem Remis gegen Vordereifel II zwei Tage vorher auf den zwölften Tabellenplatz, punktgleich mit Demerath auf Platz 13. Der Zehnte Daun hatte schon an Karsamstag gegen Lutzerath fünf Treffer kassiert beim 1:5. Tore: ...