Plus Kreis Neuwied

Fernduell im Abstiegskampf: Heimbach-Weis II und CSV Neuwied gefordert

Von Daniel Korzilius

Es darf gerechnet und gezittert werden. Vor dem abschließenden Spieltag in der Kreisliga B rückt zum der VfL Oberlahr-Flammersfeld in den Fokus, der seine starke Rückrunde abrunden will – und damit auch dem Vizemeister Bruchertseifen die Tour vermasseln könnte. Und Heimbach-Weis steht im Abstiegskampf im Fernduell mit dem CSV Neuwied vor einer schweren Aufgabe.