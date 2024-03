Plus Kreis Neuwied Feldts Treffer entscheidet das Topspiel für Oberlahr – Reidl erzielt vier Tore für Lautzert Von Daniel Korzilius Der VfL Oberlahr-Flammersfeld hat das Spitzenspiel des 17. Spieltages der Fußball-Kreisliga B2 beim SSV Weyerbusch mit 1:0 gewonnen und nun fünf Punkte Vorsprung vor dem neuen Tabellenzweiten SG Bruchertseifen/Eichelhardt/Hamm. Lesezeit: 2 Minuten

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II - SG Bruchertseifen/Eichelhardt/ Hamm 0:4 (0:3). Der frühe Doppelschlag spielte den Gästen in die Karten. „Der Gegner war körperlich sehr robust. Bei Standardsituationen waren die langen Kerle in einer ganz anderen Etage unterwegs als meine Spieler. In der zweiten Hälfte haben wir uns gefangen und gegen eine ...