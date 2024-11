Ellenz-Poltersdorf kann Strimmig Herbstmeisterschaft verbauen – Hunsrückhöhe als Nutznießer?

Die SG Hunsrückhöhe (grünes Trikot, mit Elias Stollwerk) strebt am letzten Hinrundenspieltag in Hahn einen Heimsieg gegen den SV Blankenrath II an. Lokalrivale FC Peterswald-Löffelscheid (links Spielertrainer Lukas Emmel, rechts Sebastian Wilhelms) muss nach Merscheid zur SG Dhrontal Haag II. Foto: B&P Schmitt