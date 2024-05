Eicher Reserve steigt in die C-Klasse ab – Entscheidungsspiel ohne Bedeutung?

Das war's für die Fußballer der SG Eich/Nickenich/Kell II (in Grau) in der Kreisliga B: Nach den beiden Derbyniederlagen – hier beim 0:2 in Mendig und nun 1:4 daheim gegen Hausen – steht der Eicher Abstieg in die Kreisliga C fest. Foto: Tobias Jenatschek