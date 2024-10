Plus Kreis Neuwied

Die Deichstadt sieht am Sonntag gleich drei Derbys – Neuwieder Teams im Blick

Von Daniel Korzilius

Nach dem ersten Saisondrittel haben sich in den drei Staffeln der Fußball-Kreisliga B, in denen Mannschaften aus dem Kreis Neuwied spielen, sowohl an der Tabellenspitze, als auch in den Tabellenkellern die Teams einsortiert. In zwei der drei Staffeln liegen „Neuwieder“ Mannschaften an der Spitze. In der Staffel 2 ist die SG Grenzbachtal Marienhausen der einzige Vertreter aus unserem Landkreis und liegt auf Platz fünf.