Plus Region

B-Klasse: Vieiras später Ausgleich versüßt Meik Beyersdorf und Marc Willmann den Abschied vom FSV Welterod

i Gleich zweimal hatte die Reserve der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen gegen den künftigen A-Ligisten SV Reinhardt's Elf Grund zum Torjubel. Denys Ernsts Team ging dennoch mit 2:5 leer aus. Foto: Andreas Hergenhahn

Beim „Schaulaufen“ am letzten Spieltag der Saison – alle relevanten Entscheidungen waren bereits gefallen – wurden den Zuschauern in Niederneisen und Birlenbach „Tage der offenen Tür“ geboten. Insgesamt mussten die Keeper in der Staffel B7 32 Mal hinter sich greifen. In der B6 verabschiedeten sich die Reserven aus Osterspai und Nievern in die C-Klasse.