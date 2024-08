Der TuS Oberwinter II (rechts Berkay Kocak, zweifacher Torschütze) hat mit dem 5:1 gegen die SG Inter Sinzig/Bad Breisig II (links) Lorin Pirraku den einzigen Sieg am ersten Spieltag errungen. Somit geht die Reserve als erster Tabellenführer ins Spiel am Freitag beim TuS Mayen II, während Inter II am Sonntag den SV Kripp erwartet. Foto: Vollrath