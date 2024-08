Christopher Wohlgemuth (am Ball) hat die SG Walporzheim/Bachem mit 1:0 in Führung gebracht beim SV Oberzissen II (grüne Trikots), am Ende stand ein 2:1-Sieg für die Gäste, der durch einen verwandelten Elfmeter kurz vor Schluss zustande gekommen ist. Foto: Vollrath