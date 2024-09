Plus Kreis Rhein/Ahr

B8: Ahrtal will im Topspiel die Spitze verteidigen – Dernyu freut sich auf Derby zum Winzerfest

Von Lutz Klattenberg

i Nach dem 1:1 bei der SG Niederzissen (weiße Trikots) erwartet Mendig II (weiße Hosen) nun als Tabellenzweiter den Spitzenreiter SG Ahrtal, der mit dem 3:3 im Nachholspiel gegen Walporzheim vorbeigezogen ist. Foto: Vollrath

Aufgrund einiger noch ausstehender Nachholspiele ist das Tabellenbild in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 8 noch leicht verzerrt. Am Wochenende begegnen sich nun die ersten vier Teams der Tabelle. Die SG Ahrtal Insul ist nach einem 3:3-Unentschieden gegen die SG Walporzheim/Bachem zurück an der Spitze und muss nun zum Zweitplatzierten SV Eintracht Mendig II. Die SG Dernau/Mayschoß empfängt zum Winzerfest als Tabellendritter im Aufsteigerduell den Vierten SC Rhein-Ahr Sinzig.