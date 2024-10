B8: Ahrtal fühlt sich auf seinem neuen Platz pudelwohl – Dem SC Sinzig sucht nach Indizien

Mit dem 10:0 gegen die SG Inter Sinzig/Bad Breisig II (in Blau) hat die SG Niederzissen/Wehr (weiße Trikots) ihren zweiten Saisonsieg gleich zweistellig gefeiert. Am Freitag tritt sie nun bei der SG Ahrtal Insul an. Derweil muss die Sinzig/Breisiger Reserve versuchen, dass gegen den Tabellenführer SG Dernau zu den ohnehin schon 73 Gegentreffern nicht noch zu viele weitere hinzukommen. Foto: Vollrath