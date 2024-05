Plus Adenau/Hönningen

B8: Ahrtal freut sich auf zwei Rückkehrer mit Erfahrung – Hocheifel mit Bilanz zufrieden

Von Lutz Klattenberg

Am letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 8 geht es für SG Hocheifel 23 nach Kaisersesch zur SG Vordereifel Laubach II. Die SG Ahrtal Hönningen beendet ihre Saison in Insul gegen die Zweitvertretung des SV Neunkirchen-Steinborn.